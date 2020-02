Léonard de Vinci passé en revue

Fin de vie

L’exposition et la revue sont riches en dessins remarquables, en documents et croquis passionnants, ainsi que des œuvres d’autres artistes de la Renaissance. Elles le restituent dans une époque agitée, où il circulera entre Florence, Milan, Mantoue, Venise, Rome et enfin la France.

En 1515, le roi de France François Ier invite Léonard à s’installer en France, où il est hébergé au château du Clos Lucé, non loin du château d’Amboise. Léonard travaille sur de nombreux projets de palais et de canaux, et organise des fêtes somptueuses pour le roi. Il meurt le 2 mai 1519 à l’âge de 67 ans.

Œuvres

L’Objet d’Art permet de découvrir, parmi les créations d’artistes de son époque, quelques chefs d’oeuvre de Léonard de Vinci comme la Vierge à l’enfant avec Saint Jean Baptiste et un ange dit La Vierge aux rochers (1483), p. 41, Sainte-Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus, tableau commencé avant 1503, p. 38 et couverture, Saint-Jean-Baptiste vers 1508-1509, p. 44 et couverture du Dossier de l’Art. La Joconde vers 1503-1519, p. 45.

Intérêt

Sans aucun douite ces deux revues complémentaires nous apportent de nombreux sujets d’information historique, de documentation et d’admiration par toutes les reproductions qui s’y trouvent.

Ce sont donc de précieux documents, d’un grand intérêt, que l’on peut facilement obtenir pour faire à domicile une lecture divertissante et riche en découvertes. Un beau cadeau pour des amis que l’art intéresse ou pour soi-même et sa famille.