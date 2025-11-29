La nature dans toute sa créativité et son ingéniosité

Collectif, Complètement nature, encyclopédie traduite de l’anglais par Bruno Porlier, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 360 pages, 39,95 $.
Publié 29/11/2025 par Paul-François Sylvestre

La vie est apparue sur Terre il y a plus de 3,7 milliards d’années. Les quelque 1,9 millions d’espèces d’organismes vivants décrits à ce jour par la science sont divisés en sept règnes, tels que végétal et animal. L’encyclopédie visuelle Complètement nature décortique cela avec brio.

Tous les êtres vivants mènent une lutte permanente pour produire une descendance. Alors que l’éléphant peut avoir seulement cinq petits au cours de sa vie, certaines grenouilles produisent – tenez-vous bien – 20 000 têtards chaque année!

Photographies époustouflantes

Le plan de ce volumineux album aux photographies époustouflantes est le suivant: Micro-organismes et champignons, Végétaux, Invertébrés, Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, Habitats naturels. Un glossaire de 120 mots et un index figurent en appendice.

Première surprise: «Les champignons ne sont pas des plantes; ils forment un règne distinct du monde vivant. La plupart se nourrissent à partir de matières organiques en décomposition, telles que le bois pourrissant, les cadavres d’animaux, ou celles contenues dans la terre.»

Les végétaux sont aussi désignés sous le nom de plantes. Pour celles à fleurs, on explique la croissance des graines, les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les arbres. Il est aussi question des plantes carnivores, des plantes aquatiques et des plantes des déserts.

Les invertébrés plus nombreux

Les invertébrés désignent l’ensemble d’animaux le plus nombreux et le plus diversifié sur Terre. Exemples: escargots, pieuvres, anémones de mer, coraux, méduses, étoiles de mer, vers, insectes, parasites, scorpions, crabes et crustacés.

Les poissons, apparus il y a près de 500 millions d’années, furent les premiers animaux à développer une colonne vertébrale. On explique les sens des poissons, la nage, la reproduction, la migration, le camouflage et la vie en bancs.

Deux pages sont consacrées aux étranges poissons des abysses vivant à partir de 1800 mètres sous la surface jusqu’au fond de l’océan.

Des amphibiens aux reptiles

Les amphibiens sont apparus il y a environ 370 millions d’années. Ils sont les premiers vertébrés à vivre sur la terre. Il en existe trois grands groupes: d’abord les grenouilles et crapauds, puis les salamandres et tritons, ensuite les cécilies qui sont strictement tropicales.

Les premiers reptiles ont évolué à partir des amphibiens. Ils dominèrent la vie sur notre planète durant l’ère mésozoïque (entre -250 et -65 millions d’années), époque à laquelle apparurent les dinosaures. Il est question de serpents, iguanes, crocodiles et tortues.

Les oiseaux ont évolué à partir d’un groupe de dinosaures il y a plus de 150 millions d’années. On explique, entre autres, leur squelette, les types de becs, les plumes, les ailes, les nids, le vol, les rapaces nocturnes, les aigles, les canards, les oiseaux plongeurs et les autruches.

Essor des mammifères

Les mammifères, eux, ont évolué à partir de formes primitives de reptiles il y a quelque 220 millions d’années. Les premiers vivaient dans l’ombre des dinosaures, mais après la disparition de ces derniers, ils purent se diversifier: carnivores, herbivores, insectivores, rongeurs, planeurs et fouisseurs.

Le dernier chapitre porte sur les habitats naturels. Il est question de forêts, de prairies, de montagnes, de déserts, de toundra, de régions polaires, d’océans, lacs et rivières.

Porté par un texte clair et accessible, cette incroyable encyclopédie visuelle rend simples et captivants même les phénomènes scientifiques plus complexes. La nature s’y dévoile dans toute sa créativité et son ingéniosité.

