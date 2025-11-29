La nature dans toute sa créativité et son ingéniosité

La vie est apparue sur Terre il y a plus de 3,7 milliards d’années. Les quelque 1,9 millions d’espèces d’organismes vivants décrits à ce jour par la science sont divisés en sept règnes, tels que végétal et animal. L’encyclopédie visuelle Complètement nature décortique cela avec brio.

Tous les êtres vivants mènent une lutte permanente pour produire une descendance. Alors que l’éléphant peut avoir seulement cinq petits au cours de sa vie, certaines grenouilles produisent – tenez-vous bien – 20 000 têtards chaque année!

Photographies époustouflantes

Le plan de ce volumineux album aux photographies époustouflantes est le suivant: Micro-organismes et champignons, Végétaux, Invertébrés, Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, Habitats naturels. Un glossaire de 120 mots et un index figurent en appendice.

Première surprise: «Les champignons ne sont pas des plantes; ils forment un règne distinct du monde vivant. La plupart se nourrissent à partir de matières organiques en décomposition, telles que le bois pourrissant, les cadavres d’animaux, ou celles contenues dans la terre.»

Les végétaux sont aussi désignés sous le nom de plantes. Pour celles à fleurs, on explique la croissance des graines, les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les arbres. Il est aussi question des plantes carnivores, des plantes aquatiques et des plantes des déserts.