Une appli gratuite pour s’évader dans la nature

Step Into Nature de Conservation Ontario

Conservation Ontario, aires naturelles protégées
Un sentier en forêt dans l'aire de conservation de Shade's Mills. Photo: Office de protection de la nature de Grand River
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/08/2025 par Charles-Antoine Rouyer

À la recherche d’une idée de sortie en plein air pour la fin de semaine? L’application mobile Step into Nature de Conservation Ontario permet de localiser les parcs régionaux à proximité grâce au GPS de votre téléphone.

Angela Coleman, directrice générale de Conservation Ontario, estime que « l’application Step Into Nature était une progression technologique naturelle pour aider les visiteurs à avoir accès à des renseignements et à planifier leurs visites grâce à leurs téléphones intelligents.»

L’objectif était de faciliter l’accès pour toutes les générations, précise Angela Coleman. «C’est pratique pour les jeunes qui utilisent leurs téléphones pour accéder à toutes sortes de renseignements, mais aussi pour les utilisateurs de tous âges. Par exemple, j’ai travaillé avec de nombreux résidents plus âgés qui accédaient à la géocache, aux applications de santé sur leurs téléphones et tablettes».

Conservation Ontario, aires naturelles protégées
Promenade en bois dans l’aire protégée de Hersey Lake. Photo: Office de protection de la nature de la région de Mattagami

344 aires de conservation en Ontario

«Depuis son lancement en décembre 2024, l’application a été téléchargée 2 560 fois sur l’App Store (iOS) et 1 400 fois sur Google Play (Android) [soit près de 5 000 téléchargements en huit mois]», précise Angela Coleman, une francophile originaire d’Ottawa.

Conservation Ontario regroupe 36 offices de protection de la nature pour 344 aires de conservation. Ces espaces sont des zones naturelles protégées ouvertes au public, à l’image des parcs provinciaux. Mais ils sont gérés par des offices de protection de la nature régionaux. Certains sont payants et d’autres gratuits.

Publicité

Ce sont plus de 150 000 hectares qui sont ainsi protégés en Ontario: forêts, zones humides, patrimoine naturel et terrains pour réduire les risques d’inondations et d’érosion.

L’Office de protection de la nature de Toronto et sa région (TRCA) a été créé après les inondations de l’ouragan Hazel, qui avaient entraîné la mort de 81 personnes à Toronto en 1954.

Conservation Ontario, aires naturelles protégées
Le marais de Minesing. Photo: Nottawasaga Valley Conservation Authority

Pour s’évader dans la nature

L’application gratuite – en anglais uniquement – permet de rechercher un parc selon les activités et équipements proposés.

Certaines aires de conservation n’offrent que des sentiers de randonnée pédestre. D’autres incluent des sentiers pour vélos. Certaines proposent des équipements de jeux pour enfants, voire des piscines, des activités de cabane à sucre au printemps. Il est possible de faire du camping dans 53 aires de conservation.

Conservation Ontario, aires naturelles protégées
Un sentier cyclable à Albion Hills. Photo: Toronto and Region Conservation Authority

Parcs dans le Grand Toronto

Autour du Grand Toronto, l’aire de conservation Albion Hills, à Caledon, propose un terrain de camping, une piscine, des sentiers de randonnées pédestres et cyclistes. L’hiver, il est possible d’y faire du ski de fond. Le prix d’entrée est de 8 $ pour les adultes et 5,30 $ pour les enfants.

Publicité

Au Nord de Brampton, l’aire de conservation de Heart Lake permet de faire du canot, de la pêche, de la bicyclette et même de la tyrolienne. L’entrée coûte 25,20 $ par véhicule de sept personnes. Une adhésion annuelle familiale aux onze aires de la TRCA revient à 157,75 $.

Mais l’appli ne permet pas de rechercher si une entrée est gratuite ou pas. Elle ne donne pas non plus les tarifs, si besoin. Il faut cliquer sur un hyperlien qui mène au site internet de l’aire de conservation.

Conservation Ontario, aires naturelles protégées
Rattlesnake Point Conservation Area. Photo: Halton Conservation

Entre appli et site internet

L’appli propose aussi une zone de foire aux questions (FAQ). Elle comporte aussi une zone «Healthy Hikes» (promenades santé) avec différentes informations sur les bienfaits pour la santé des sorties en nature.

Mais la grande majorité des informations santé ne sont pas non plus intégrées à l’application mobile.

«Cela permet à chacun de nos 36 membres de faire des modifications pour que l’appli reste à jour», avance Angela Coleman pour justifier ce manque d’informations intégrées à l’appli.

Publicité

«L’appli Step Into Nature n’en est qu’à sa première année; nous évaluons sans cesse les possibilités d’amélioration», conclut Angela Coleman, sans toutefois répondre si cela provient plutôt d’un manque de budget.

Conservation Ontario, aires naturelles protégées
Le lac Crawford. Photo: Ville de Halton

Prescrire la nature pour la santé

Conservation Halton et ses huit aires de conservation, dont Crawford Lake, au Nord de Burlington, va plus loin: elle aide à prescrire la nature pour la santé.

«Depuis décembre 2024, Conservation Halton a conclu un partenariat avec la BC Parks Foundation et Halton Healthcare pour se joindre au programme Prescri-Nature», résume Craig Machan, directeur des parcs et exploitation à Halton.

«À ce jour, 325 résidents de Halton qui ont reçu de leur médecin une prescription de nature ont eu droit à 10 visites gratuites dans nos parcs.»

«Passer du temps dans la nature a tellement de bienfaits pour la santé, physique et mentale», ajoute Craig Mohan. «Tout ce qui peut encourager les gens à aller en plein air est important. Une appli comme Step Into Nature est très utile pour tout le monde et elle est gratuite.»

Publicité
Conservation Ontario, aires naturelles protégées
Maison longue du clan du Loup à Crawford Lake. Photo: Ville de Halton

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur