Une appli gratuite pour s’évader dans la nature

À la recherche d’une idée de sortie en plein air pour la fin de semaine? L’application mobile Step into Nature de Conservation Ontario permet de localiser les parcs régionaux à proximité grâce au GPS de votre téléphone.

Angela Coleman, directrice générale de Conservation Ontario, estime que « l’application Step Into Nature était une progression technologique naturelle pour aider les visiteurs à avoir accès à des renseignements et à planifier leurs visites grâce à leurs téléphones intelligents.»

L’objectif était de faciliter l’accès pour toutes les générations, précise Angela Coleman. «C’est pratique pour les jeunes qui utilisent leurs téléphones pour accéder à toutes sortes de renseignements, mais aussi pour les utilisateurs de tous âges. Par exemple, j’ai travaillé avec de nombreux résidents plus âgés qui accédaient à la géocache, aux applications de santé sur leurs téléphones et tablettes».

344 aires de conservation en Ontario

«Depuis son lancement en décembre 2024, l’application a été téléchargée 2 560 fois sur l’App Store (iOS) et 1 400 fois sur Google Play (Android) [soit près de 5 000 téléchargements en huit mois]», précise Angela Coleman, une francophile originaire d’Ottawa.

Conservation Ontario regroupe 36 offices de protection de la nature pour 344 aires de conservation. Ces espaces sont des zones naturelles protégées ouvertes au public, à l’image des parcs provinciaux. Mais ils sont gérés par des offices de protection de la nature régionaux. Certains sont payants et d’autres gratuits.