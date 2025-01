La majorité des bottes d’hiver ne sont pas antidérapantes longtemps

Le cube repose sur un vérin hydraulique qui peut l’incliner jusqu’à 15 degrés, créant une pente dangereuse. À l’intérieur de ce cube, la plus petite patinoire au monde: un plancher de glace, frigorifié grâce à des tubes de glycol sous la surface, mesurant 4,5 mètres par 4,9 mètres.

On enfile des bottes et on essaie de marcher sur la glace. Si l’on glisse, un harnais anti-chute fixé à un pont roulant au plafond nous évite une visite aux urgences.

Projet de recherche pour l’industrie

Le WinterLab fut créé par Geoff Fernie, l’ancien directeur de ce qui s’appelle maintenant l’Institut de recherche KITE au University Health Network de Toronto.

Le labo met chaussures et bottes à l’épreuve dans le cadre de projets de recherche, mais aussi comme service payant pour l’industrie qui désire mettre à l’essai ses dernières moutures.

L’idée est simple: on incline jusqu’à perte d’équilibre. En tout, quatre personnes enfilent des bottes d’une marque donnée à l’intérieur du WinterLab. Après chaque essai, la pente augmente.