Des vêtements protecteurs contre les rayons solaires UV

Il est important de mentionner qu’il s’agit d’une industrie qui s’autoréglemente. Cela veut dire qu’il est théoriquement possible que des compagnies moins réputées coupent les coins ronds en espérant ne pas se faire prendre.

Ce qui bloque les UV rend le vêtement inconfortable

Les vêtements d’été réguliers ont quand même une certaine protection contre les UV. C’est une protection que certaines caractéristiques peuvent améliorer, mais ces mêmes caractéristiques rendent souvent le vêtement moins confortable.

Ainsi, un vêtement plus épais protège mieux, mais on y perd en confort en été. Une couleur plus foncée absorbe plus de rayons UV, mais aussi plus de rayons infrarouges qui résultent en chaleur.

Si on ne veut pas suffoquer, le lin est un excellent tissu, mais son tissage n’est pas assez serré pour bien protéger des ultraviolets.

Le polyester lui est supérieur, mais on y étouffe facilement (bien qu’on puisse le combiner à des tissus plus légers afin d’améliorer le confort tout en maintenant un certain facteur de protection UV).