Des rayons UV pour combattre le virus? Ça dépend

Le rôle des rayons du Soleil

L’effet des rayons du Soleil vaut effectivement la peine d’être examiné: on sait que les ultraviolets de courte longueur d’onde (100 à 280 nm) ont pour effet d’endommager lourdement l’ADN des êtres vivants qui y sont exposés.

De fait, le recours à des lampes qui émettent des ultraviolets UV-C dans une longueur d’onde d’environ 250 à 260 nm est une méthode de stérilisation des surfaces — mais non des êtres humains — reconnue depuis plus d’un siècle et toujours utilisée, notamment en contexte hospitalier. On en doit la paternité au médecin féroïen Niels Ryberg Finsen, lauréat du prix Nobel de médecine en 1903.

C’est dans cette perspective que certaines entreprises vont jusqu’à proposer de telles lampes pour un usage dans un contexte domestique. Ces jours-ci, l’entreprise lituanienne Ekomlita publicise la Sterilize-X, une lampe qui serait capable, affirme-t-elle sur son site, d’éliminer jusqu’à 99,9% des virus dans un périmètre de 20 mètres carrés.

La société québécoise Titan Sécurité distribue quant à elle des «unités mobiles de biosécurité» à base d’UV-C en mesure de désinfecter les espaces et équipements en y éliminant des virus, dont celui responsable de la CoViD-19, affirme-t-elle.

Brûlures

Le problème, c’est que ces lampes germicides sont aussi très dangereuses pour la santé. Une exposition de quelques secondes à des rayons UV-C brûle sévèrement la peau et les yeux.