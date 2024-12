Les marchés d’hiver chez Evergreen Brick Works

Leur Farmers Market se déroule tous les samedis de 9h à 13h (à l’intérieur du TD Future Cities Centre pendant l’hiver).

À propos du marché d’hiver

L’expérience du Winter Market à Evergreen Brick Works est très différente de la visite du Winter Village de la Distillerie. Considérez-le comme une deuxième option amusante.

J’ai été charmée par les décorations et les coins de photos (avec un ours polaire et un cerf très mignons) et par la vue (et l’odeur) des feux de foyer dans la cour du marché intérieur.

On peut prendre un repas à emporter au Picnic Cafe ou aux stands des marchés et se détendre dans les coins accueillants avec tables et chaises au milieu de l’ancienne usine de briques.

Installation immersive

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à l’adorable coin immersif temporairement caché à l’arrière du TD Centre!