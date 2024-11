10 coups de coeur pour profiter du Winter Village

Le Winter Village de la Distillerie bat son plein jusqu’au 5 janvier. C’est le traditionnel temps de l’année où l’on se demande quand est-ce qu’on peut y aller gratuitement (et d’autres questions existentielles du genre).

Vous trouverez évidemment toutes les informations sur le site web du Winter Village, incluant les billets EXPRESS à 30$, la soirée spéciale de la veille du jour de l’An avec feux d’artifice (aussi à 30$).

Mais voici mes TOP-10 coups de coeur bien arbitraires pour vous aider à profiter de votre visite.

D’abord, pour la logistique

C’est GRATUIT les lundi, mardi et mercredi jusqu’au 16 décembre, ainsi que du 1er au 5 janvier. Et tous les autres jours AVANT 16h. Oui, si vous arrivez avant 16h, vous pouvez rester toute la soirée. Sinon, c’est 15$ pour l’admission (mais gratuit pour 9 ans et moins) et il faut acheter d’avance en ligne.

Le Village sera fermé le 25 décembre mais ouvert le 1er janvier. Il ferme à 21h du dimanche au jeudi, et à 22h les vendredis et samedis. Les commerces et restaurants de la Distillerie continuent par ailleurs d’ouvrir à leurs heures habituelles.