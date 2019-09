La «francophonie numérique» est optimiste

Toronto et Montréal

Dans ce nouvel univers façonné autant par des géants comme Google et Apple que par des petites entreprises visionnaires, Toronto et Montréal ne seraient plus concurrentes, mais complémentaires.

«Montréal accueille déjà un grand nombre d’entreprises travaillant sur l’intelligence artificielle, les jeux vidéo et la réalité virtuelle et augmentée», a indiqué Robert Beaudry, membre du conseil exécutif de la Ville. «Toronto est une place forte de la finance pouvant les aider à passer à la vitesse supérieure et à commercialiser leurs produits et services. Les deux métropoles ont un secteur manufacturier très dynamique.»

Le plus gros obstacle à une plus grande collaboration Toronto-Montréal? «Le prix des billets d’avion!», a lancé un participant.

5G, 3D, IA

Les deux geeks-entrepreneurs-en-avance-sur-leur-temps du panel, Harold Dumur (OVA) et Mehdi Merai (Dataperformers), ont évoqué l’avènement d’ordinateurs miniatures et de la démocratisation de la 3D pour les contrôler (dans nos lunettes!). «Le prochain hype, c’est le 5G», confirme Dumur.

Nathalie Myara estime cependant qu’«il n’est pas suffisant d’innover, on a aussi besoin d’une stratégie d’implantation». Sinon, avertit la PDG d’Eduplan Solutions, une plateforme collaborative pour les professionnels de l’éducation, de la santé et des services sociaux, ces nouvelles technologies seront achetées par les grands conglomérats américains, européens ou chinois.