La francophonie hors Québec s’illustre aux prix Gémeaux

De l’Ontario au Manitoba en passant par le Nouveau-Brunswick, plusieurs artistes et productions de la francophonie canadienne ont été récompensés lors du 41e gala des prix Gémeaux, ce dimanche 13 septembre à Montréal.

Les prix Gémeaux récompensent chaque année les meilleures productions et les artisans de la télévision et des médias numériques francophones au Canada.

Mode

Produite au Nouveau-Brunswick, la série de TV5+ Cousu a remporté le Gémeaux du meilleur magazine ou de la meilleure série documentaire de style de vie, en plus de celui de la meilleure réalisation dans cette catégorie, décerné à l’Acadien Julien Cadieux.

Animée par la Québécoise Karine Vanasse, cette série explore l’univers de la mode, de ses origines à ses conventions, à travers une dizaine de pays.

Déchets

La coproduction Ontario-Québec Espèces d’ordures, disponible sur TV5+, a pour sa part été couronnée meilleure série documentaire: santé, nature, science et environnement. Son réalisateur, Arnaud Bouquet, a également remporté le prix de la meilleure réalisation dans cette catégorie.