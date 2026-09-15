La francophonie hors Québec s’illustre aux prix Gémeaux

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Jason Roy-Léveillé, un comédien et réalisateur du Nouveau-Brunswick, animait la 41e soirée des prix Gémeaux à la télévision de Radio-Canada.
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Publié 15/09/2026 par Camille Langlade

De l’Ontario au Manitoba en passant par le Nouveau-Brunswick, plusieurs artistes et productions de la francophonie canadienne ont été récompensés lors du 41e gala des prix Gémeaux, ce dimanche 13 septembre à Montréal.

Les prix Gémeaux récompensent chaque année les meilleures productions et les artisans de la télévision et des médias numériques francophones au Canada.

Mode

Produite au Nouveau-Brunswick, la série de TV5+ Cousu a remporté le Gémeaux du meilleur magazine ou de la meilleure série documentaire de style de vie, en plus de celui de la meilleure réalisation dans cette catégorie, décerné à l’Acadien Julien Cadieux.

Animée par la Québécoise Karine Vanasse, cette série explore l’univers de la mode, de ses origines à ses conventions, à travers une dizaine de pays.

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La comédienne Karine Vanasse anime la série Cousu.

Déchets

La coproduction Ontario-Québec Espèces d’ordures, disponible sur TV5+, a pour sa part été couronnée meilleure série documentaire: santé, nature, science et environnement. Son réalisateur, Arnaud Bouquet, a également remporté le prix de la meilleure réalisation dans cette catégorie.

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Dans cette production, l’animateur Frédéric Choinière met en lumière des initiatives vertes et novatrices pour lutter contre la prolifération des déchets dans plusieurs grandes métropoles de la planète.

télévision
Frédéric Choinière dans Espèces d’ordures.

Relève

La cinéaste franco-manitobaine Elena Sturk-Lussier a remporté le prix Gémeaux de la relève pour Les faillites d’Astrid.

Originaire de Winnipeg, la scénariste et réalisatrice raconte dans cette série le retour à Saint-Boniface d’une jeune femme surdouée qui abandonne ses études universitaires à Montréal.

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La cinéaste Elena Sturk-Lussier.

Humour

La Franco-Ontarienne Katherine Levac repart avec deux Gémeaux. Elle faisait partie de la distribution du Bye Bye 2025, récompensé dans les catégories de la meilleure émission spéciale ou série: humour et de la meilleure interprétation: humour.

Katherine Levac
Katherine Levac sur Instagram le soir du gala des prix Gémeaux.

Court

Le personnage de Pierre-Paul Paquet, interprété par le Sudburois Mathieu Pichette, est au cœur de Paquet de capsules, qui a remporté le prix dans la catégorie meilleure émission ou série format court: jeunesse.

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Produite pour MAJ, le site d’information jeunesse de Radio-Canada, la série met en scène l’animateur maladroit dans une série de capsules vidéos.

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Le personnage de Pierre-Paul Paquet créé par Mathieu Pichette.

Femmes

La série d’animation Rebelles, produite par Will Cyr et Renée de Sousa du studio ontarien Space Pirates et diffusée sur TFO, a remporté le prix de la meilleure émission ou série d’animation.

Cette production en sept épisodes redonne voix à des femmes canadiennes trop souvent oubliées par l’histoire officielle. Parmi elles: Diane et Béatrice Desloges, deux enseignantes franco-ontariennes qui ont défendu le droit à l’éducation en français face au Règlement 17 et résisté à l’assimilation.

La série met également en lumière Violet King, première femme noire à exercer le droit au Canada.

TFO
La série Rebelles met en lumière le parcours de femmes francophones qui ont lutté pour leurs droits. Photo: les soeurs Diane et Béatrice Desloges, deux enseignantes qui ont résisté au Règlement 17.

«On se sent privilégiés de pouvoir faire rayonner la francophonie canadienne à l’écran et de contribuer au divertissement d’un million de Canadiens et de Canadiennes qui décident de vivre en français à l’extérieur du Québec», a déclaré la productrice de la série, Renée de Sousa, par communiqué. «On dédie ce prix aux femmes audacieuses de la série, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui osent sortir du confort de la complaisance pour passer à l’action et rendre le monde un peu plus juste pour tout le monde.»

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empathie, prix Gémeaux
La série télévisée québécoise Empathie, créée par l’actrice, scénariste et productrice Florence Longpré, a raflé six prix majeurs au 41e gala des Gémeaux: meilleure série dramatique, meilleur scénario, interprète féminine premier rôle (Florence Longpré), interprète féminine rôle de soutien (Brigitte Lafleur), interprète masculin rôle de soutien (Benoît Brière), prix coup de coeur du public.

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