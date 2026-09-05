TV5 cet automne: terroir, tendances et tabous

La programmation automnale de TV5, qui se déploie en ce début de septembre, met de l’avant des sujets actuels, audacieux et parfois tabous:
• Des métropoles du monde explorées par l-ex-mairesse de Montréal Valérie Plante dans Ça brasse en ville.
• Les traditions culinaires du Yukon avec Simon D’Amours dans Cuisiner le Nord.
• Les confidences intimes de personnes de 65 ans et plus dans Sexugénaires.
• Une immersion dans les divisions sociales des États-Unis par Simon Coutu dans Fracture américaine.
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À ces titres s’ajoutent les retours attendus de Serge à Paris, avec Serge Denoncourt, et de Partis camper, avec Alexis Pageau, ainsi que de nouvelles fictions issues de toute la francophonie.
Ces séries «suscitent les conversations, remettent en question les idées reçues et mettent en lumière des voix francophones qu’on entend trop peu», affirme le directeur principal des contenus Jérôme Hellio.
Une ex-mairesse en cavale
Dans Ça brasse en ville, Valérie Plante part à la découverte de Dakar, Medellín, Porto, Kigali, Oslo et Buenos Aires afin de comprendre comment ces métropoles transforment leur chaos urbain en solutions portées par les décisions politiques et les élans citoyens.
Chaque destination devient pour elle une occasion de se laisser surprendre.
La cuisine du Yukon
Dans Cuisiner le Nord, Simon D’Amours reçoit chefs renommés, personnalités invitées et figures marquantes du Yukon dans son chalet au bord du lac Fox. Il accueille entre autres Marthe Laverdière et Martin Juneau.
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Autour d’un repas préparé à partir des richesses du territoire — gibier, poissons, petits fruits sauvages et récoltes nordiques —, chaque rencontre révèle une cuisine authentique, profondément liée aux traditions, au territoire et au mode de vie du Nord.
Le sexe des vieux
Dans Sexugénaires, Michelle, Francine, Jacqueline, Michel, Paul, Dafnée, Manon et Tina, tous âgés de plus de 65 ans, parlent de sexe, d’amour, de désir, de liberté et de plaisir avec une franchise désarmante.
La série documentaire met en lumière leur quête de bonheur et leur volonté de s’affranchir des tabous et des idées reçues qui entourent encore la sexualité des personnes âgées, en proposant une vision positive et contemporaine de l’âge d’or.
L’Amérique polarisée
Avec Fracture américaine, diffusée à partir du 6 novembre, le journaliste Simon Coutu plonge au cœur des tensions sociales, culturelles et politiques qui traversent les États-Unis.
D’une Église fondamentaliste chrétienne au plus grand événement de l’industrie pornographique, d’un camp de réforme pour hommes à un groupe de femmes écoféministes, il rencontre des personnes aux convictions opposées pour comprendre ce qui divise l’Amérique d’aujourd’hui.
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Son parcours le mène aussi auprès d’influenceurs politiques, d’un groupe qui ravive l’héritage des Black Panthers et de groupes armés souhaitant protéger leur communauté. Ces rencontres révèlent une société profondément polarisée, tiraillée entre traditions et changements.
Les secrets de Paris
Dans cette troisième saison de Serge à Paris, Serge Denoncourt approfondit son regard sur la capitale française, qui recèle encore bien des secrets.
À travers des rencontres riches et émouvantes, il continue de faire ressortir ce qui rapproche et distingue le Québec et la France.
Porté par le bouche-à-oreille, il a cette fois l’occasion de rencontrer des personnalités qu’il osait à peine espérer croiser, telles que Fanny Ardant et Arielle Dombasle.
Au cours de cette nouvelle saison, l’animateur discute également avec Charlotte Cardin, Lara Fabian, Diane Tell, Xavier Dolan, Nagui, Julien Clerc et Pierre Arditi.
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Camping extrême
Après avoir expérimenté le vélo de montagne et le ski hors-piste, Alexis Pageau s’intéresse cette fois aux multiples façons de vivre le camping dans Partis camper.
Accompagné de différents intervenants, il découvre des manières inattendues de camper et vit des expériences aussi étonnantes qu’exigeantes. Il campe entre autres au sommet d’un glacier et sur une paroi en Colombie-Britannique, et dans un igloo à Kuujjuaq.
Il découvre le bushcraft au Nouveau-Brunswick et explore aussi le vivalisme, la gastronomie en camping et la photographie animalière.
Nouvelles fictions
TV5 continue d’enrichir son catalogue avec des œuvres fortes venues de toute la francophonie.
Parmi les nouveautés de l’automne figurent Les Sentinelles, ambitieuse série d’action historique, Mensonges, thriller psychologique porté par Audrey Fleurot, et Un prophète, adaptation du film culte de Jacques Audiard.
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