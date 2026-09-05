TV5 cet automne: terroir, tendances et tabous

La programmation automnale de TV5, qui se déploie en ce début de septembre, met de l’avant des sujets actuels, audacieux et parfois tabous:

• Des métropoles du monde explorées par l-ex-mairesse de Montréal Valérie Plante dans Ça brasse en ville.

• Les traditions culinaires du Yukon avec Simon D’Amours dans Cuisiner le Nord.

• Les confidences intimes de personnes de 65 ans et plus dans Sexugénaires.

• Une immersion dans les divisions sociales des États-Unis par Simon Coutu dans Fracture américaine.