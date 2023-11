La fièvre d’Alicante

De quoi ajouter des kilos à mon organisme qui n’en a pas besoin en écoutant les alicantins parler de la journée qui les attend, de leurs enfants et des sports. Sur la belle place ombragée surmontée d’un kiosque, des touristes prennent des photos.

Les ruelles sont animées. Si certains travaillent, d’autres font leurs courses ou profitent du moment comme je le fais.

Sur la Explanada de España

Sur la Explanada de España, grande promenade bordée de palmiers, un ballet ininterrompu de visiteurs locaux et et de touristes animent le bord du littoral.

L’alternance de mosaïques rouge, blanches et noires forme des vagues et ajoute à l’ambiance vacances. S’y côtoient danseurs, photographes utilisant des appareils de la Deuxième Guerre mondiale, vendeurs de ballons et d’autres babioles. Cette avenue de 600 mètres de long est peuplée de bars et terrasses où on vient boire un verre et déguster quelques tapas.

La nuit venue, une autre fièvre s’empare d’elle. On y joue du coude à coude pour avancer et on se mêle à la gaieté ambiante, saupoudrée d’ambiance de Noël.