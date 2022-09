Voyages : arrêter le temps à Tenerife

Si aujourd’hui la majorité des habitants parlent plusieurs langues, certains s’interpellent encore comme autrefois en sifflant et il n’est pas rare que l’on vous fasse une démonstration dans un restaurant. Ici on adopte un rythme serein, en harmonie avec la nature. On oublie le stress et le temps qui file.

L’excursion permet d’aborder un autre univers aux paysages plus doux et d’admirer Tenerife et ses falaises volcaniques depuis la mer.

Tenerife offre un véritablement dépaysement et se visite en toute saison, mais l’hiver y est particulièrement agréable quand il fait si froid ailleurs.