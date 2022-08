La Femme de chambre : intrigue en nuances et sous-entendus

«La discrétion est ma devise! Un service invisible, c’est mon objectif.» Ainsi s’exprime la narratrice et protagoniste du roman La Femme de chambre de Nita Rose.

La jeune Molly, comme dans Molly Maid, est payée pour se taire et redonner aux chambres leur perfection initiale. Or, l’hôtel cinq étoiles cache bien des secrets et il s’y passe des choses infâmes.

Une jeune femme de chambre naïve

Avec un nom comme Regency Grand, l’endroit affiche luxe et splendeur.

Molly est une jeune femme de chambre naïve qui n’a aucune idée à quel point les actes peuvent être violents dans le monde réel. Elle a été élevée par sa grand-mère et ne sait jamais ce qui peut l’attendre au tournant, «que ce soit un homme mort ou votre prochain rendez-vous galant».

L’action du roman se déroule presque entièrement en cinq jours; le lieu demeure inconnu, pas d’indices sur la ville ou le pays.