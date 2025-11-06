La cryptomonnaie s’invite au Sommet francophone de la finance

L’une des conférences qui ont connu le plus de succès lors du récent Sommet francophone de la finance et l’investissement (SFFI) est celle du 29 octobre qui portait sur la cryptomonnaie: Bitcoin, Ethereum & Cie: comment s’y retrouver et en profiter?

Au-delà du fait que le sujet intéresse de plus en plus de personnes, jeunes comme moins jeunes, le quatuor d’intervenants réunis par le Club canadien de Toronto au Vantage Venues était de qualité et muni d’une longue expérience en la matière.

«Levez la main, celles et ceux qui possèdent de la cryptomonnaie», a sondé d’emblée Marc Lijour, président de la fondation Northstar et l’un des quatre panélistes participants à cette conférence.

Quelques mains timides s’étaient levées, représentant environ 10% des personnes présentes dans la salle. Cela tombait bien, car 10% c’est le pourcentage des Canadiens qui investissent dans la cryptomonnaie selon les données officielles, un chiffre qui sera probablement amené à augmenter durant les prochaines années.

Les facteurs de fluctuation de la cryptomonnaie

Toutefois, avant de se jeter tête baissée dans ce que certains appellent l’or digital, il convient de connaître, voire maîtriser les facteurs de fluctuation de cet actif qui a la solide réputation d’être très volatil.