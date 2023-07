La cartographie, histoire de notre lien aux autres

«Tel un miroir, la carte est une manière de se raconter l’histoire du territoire où nous vivons, l’histoire de nos ancêtres, l’histoire de notre lien aux autres, l’histoire de ce que nous avons réussi à mener collectivement.»

Les rues dominées par les hommes

En janvier 2016, Vienne comptait 6 842 rues, dont 4 269 portant le nom d’une personne. Une carte montre que 57,4% des rues portaient le nom d’un homme et seulement 5,2% celui d’une femme, soit un rapport de 1 sur 11. En termes de longueur, les femmes occupent 110 km alors que les hommes s’approprient 1 540 km.

Un article illustre comment il est de plus en plus courant, dans les grands aéroports, de traverser des aires de boutiques pour prendre son vol. Trois cartes montre comment l’espace public à Oslo a progressivement été réduit entre 2005 et 2007, passant grosso mode de 90% à 10%.

Les espaces commerciaux et les espaces publics sont soigneusement pensés. Les premiers sont brillamment éclairés et leurs «couleurs sont dominées par le blanc brillant, le jaune vif et le rouge; les espaces publiques où les gens peuvent s’asseoir (à condition de trouver un siège) sont souvent gris verdâtre».

Cartographie du harcèlement sexuel

La Guyane française est le seul territoire européen d’Amérique du Sud. Un inventaire cartographique indique les pays qui y détiennent des permis miniers. Sur 42 sites d’activité de développement minier, le Canada vient en tête avec 19 concessions, permis exclusif ou permis d’exploitation. La France n’en détient que 5.