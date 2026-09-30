Jeu de société: la démocratie a besoin de nous

La démocratie serait malmenée par les temps qui courent dans plusieurs pays occidentaux, à commencer par le plus gros, les États-Unis de Donald Trump, qu’on ne peut plus considérer comme le «leader du monde libre».

Mais tout ne tourne pas si rond au Canada non plus: le taux de participation était sous la barre des 70% aux dernières élections fédérales, sous les 50% aux élections ontariennes, et sous les 30% aux élections municipales de Toronto.

De plus, chez nous comme aux États-Unis et en Europe, les sondages continuent de documenter une érosion de la confiance de la population envers les élus et les partis politiques, et envers les médias et les journalistes: deux piliers traditionnels de la démocratie.

TFO, la maison de production torontoise Moi & Dave et l’animateur Frédéric Choinière sont au chevet du malade dans Jeu de société, une série documentaire en 8 épisodes sur la démocratie diffusée en ligne à partir de ce lundi 5 octobre.

De l’Ontario au Danemark

À la fois décontractée et dynamique, la série aborde divers aspects de la démocratie: le vote et les partis politiques, le militantisme et les manifestations, le lobbyisme et les audiences publiques, les simulations d’élections dans les écoles et les parlements jeunesse, l’information et la désinformation…