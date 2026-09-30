Jeu de société: la démocratie a besoin de nous

TFO, Jeu de société, Frédéric Choinière
Le journaliste Frédéric Choinière avec un groupe de coureurs cherchant à inciter les jeunes à voter, dans un épisode de Jeu de société à TFO. Photos: TFO
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Publié 30/09/2026 par François Bergeron

La démocratie serait malmenée par les temps qui courent dans plusieurs pays occidentaux, à commencer par le plus gros, les États-Unis de Donald Trump, qu’on ne peut plus considérer comme le «leader du monde libre».

Mais tout ne tourne pas si rond au Canada non plus: le taux de participation était sous la barre des 70% aux dernières élections fédérales, sous les 50% aux élections ontariennes, et sous les 30% aux élections municipales de Toronto.

De plus, chez nous comme aux États-Unis et en Europe, les sondages continuent de documenter une érosion de la confiance de la population envers les élus et les partis politiques, et envers les médias et les journalistes: deux piliers traditionnels de la démocratie.

TFO, la maison de production torontoise Moi & Dave et l’animateur Frédéric Choinière sont au chevet du malade dans Jeu de société, une série documentaire en 8 épisodes sur la démocratie diffusée en ligne à partir de ce lundi 5 octobre.

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Frédéric Choinière modère une discussion entre Franco-Ontariens sur le mode de scrutin et la participation aux élections.

De l’Ontario au Danemark

À la fois décontractée et dynamique, la série aborde divers aspects de la démocratie: le vote et les partis politiques, le militantisme et les manifestations, le lobbyisme et les audiences publiques, les simulations d’élections dans les écoles et les parlements jeunesse, l’information et la désinformation…

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La petite équipe va à la rencontre de citoyens de Toronto, Midland, Norfolk et Sudbury, mais aussi de Québec, Gatineau, Cap-Pelé… et du Danemark (dans le premier épisode, à la folkemødet ou «réunion du peuple», une foire politique annuelle).

La série Jeu de société «donne envie de contribuer activement à la communauté», commente le PDG de TFO, Xavier Brassard-Bédard. «Comprendre les règles du jeu est la meilleure façon d’y prendre part, d’y trouver sa place et de faire entendre sa voix.»

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À la Folkemødet au Danemark.

Churchill

Oui, Churchill avait raison, «la démocratie c’est le pire système à l’exception de tous les autres», admet Frédéric Choinière en entrevue à l-express.ca. «Mais ce n’est pas facile parce qu’on n’a pas assez de temps» pour participer pleinement, comme on le devrait, à tous les aspects de la vie démocratique.

«C’est facile de s’en retirer» parce qu’on a trop de travail et d’obligations ailleurs.

Même si les élections aux trois, quatre ou cinq ans ne sont que la partie émergée de l’iceberg démocratique, les taux de participation anémiques demeurent préoccupants, puisque l’action des gouvernements impacte directement notre qualité de vie – notamment au niveau municipal, celui des parcs, de la voirie et des pistes cyclables.

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Les manifestations, parfois violentes, tentent d’influer sur les décisions des législateurs élus.

Divergences d’opinions

Au fil des épisodes, ses interlocuteurs divergent d’opinion sur les moyens d’intéresser les citoyens – notamment les jeunes – au pouvoir et à l’influence politiques.

Réformer le mode de scrutin? Non! Le système actuel est simple et plus stable. Oui! La proportionnelle reflète plus fidèlement les courants politiques et force les élus à collaborer. «J’aimerais qu’on l’essaye», confie le journaliste.

Le droit de vote à 16 ans? Non! Les jeunes sont immatures: il faudrait plutôt l’accorder à partir de 20 ou 25 ans. Oui! Plus on retarde l’exercice du droit de vote, moins on s’en sert: «c’est comme un muscle».

Rendre le vote obligatoire? Oui! C’est un devoir de citoyen. Non! Les citoyens les moins informés devraient rester chez eux et, de toute façon, peuvent annuler leur vote.

Multiplier les consultations populaires? Oui! Pour garder les gouvernements dans le droit chemin. Non! Nos élus doivent avoir les coudées franches pour agir.

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Des jeunes s’exercent à la démocratie dans un parlement jeunesse.

Belles surprises

Le titre de travail de la série, qu’on a pris un an à filmer, était La démocratie pour les nuls. Frédéric Choinière dit qu’il en a retiré de «belles surprises» en rencontrant un grand nombre de gens désireux de s’impliquer dans la gouvernance de leur milieu.

«On a besoin de se réinvestir dans notre démocratie», croit-il. «Il faut y penser quotidiennement. On est allé un peu trop loin dans la délégation de nos pouvoirs à nos élus.»

Il reste «optimiste», notamment parce qu’il a pu confirmer qu’il est «enivrant d’être dans l’action» plutôt que de suivre de loin et subir passivement les décisions de nos gouvernements.

Auteurs

  • Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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