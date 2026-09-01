Appel d’offres pour détruire les pistes cyclables de Yonge, Bloor et University

pistes cyclables, vélo
La piste cyclable sur l’avenue University, au Sud de la rue College. Au fond: le parlement provincial. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/09/2026 par l-express.ca

Le gouvernement provincial vient de lancer un appel d’offres afin de rétablir des voies réservées aux véhicules motorisés qui avaient été supprimées au profit de pistes cyclables sur les grandes artères Yonge, Bloor, University, Queen’s Park et Avenue Road à Toronto.

Il y a deux semaines, la Cour d’appel de l’Ontario a renversé le verdict de l’été dernier du juge Paul Schabas de la Cour supérieure, qui considérait que la volonté du gouvernement de détruite des pistes cyclables bafouait un droit constitutionnel à «la vie et la sécurité de la personne».

La plupart des analystes prédisaient que cette notion allait être déboutée en Cour d’appel.

La Cour d’appel a estimé à l’unanimité que les décisions relatives à l’aménagement des voies publiques relevaient de la politique de l’Assemblée législative élue, et non des tribunaux.

pistes cyclables
Manifestation de cyclistes torontois en face du parlement provincial, le 31 juillet 2025, célébrant le verdict du juge Paul Schabas. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Ingérence

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, y voit plutôt une ingérence indue de la Province dans les affaires municipales. Elle exhorte le premier ministre Doug Ford à se concentrer plutôt sur l’impact de la guerre commerciale canado-américaine.

Publicité

«Notre gouvernement a reçu un mandat clair et direct de la part de la population de l’Ontario pour lutter contre les embouteillages, notamment en rétablissant les voies réservées aux véhicules motorisés qui sont nécessaires pour permettre aux automobilistes de circuler», a déclaré le ministre des Transports Prabmeet Sarkaria.

Pistes cyclables reconfigurées

L’appel d’offres permettra toutefois de «déterminer des options pour conserver ou reconfigurer les pistes cyclables, là où cela s’avère judicieux et n’aggrave pas les embouteillages».

En décembre 2025, le gouvernement de l’Ontario a d’ailleurs achevé les travaux visant à rétablir une voie réservée aux véhicules et à maintenir une piste cyclable sur un tronçon de 600 mètres de la rue Bloor Ouest, entre le chemin Resurrection et le chemin Clissold.

pistes cyclables, vélo
La piste cyclable de la rue Bloor Ouest, à l’angle de Brunswick. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

56 milliards $

Le gouvernement Ford aime citer un rapport du Centre canadien d’analyse économique qui estime le coût des embouteillages en Ontario à 56 milliards $ par an.

Des associations de cyclistes avaient célébré le jugement de la Cour supérieure l’été dernier, tandis que des propriétaires de commerces sur les boulevards se réjouissent de celui de la Cour d’appel.

Publicité

«La suppression des pistes cyclables sur la rue Bloor permettra de retrouver l’accessibilité et la beauté qui avaient été perdues», soutient Sam Pappas, propriétaire du bar-restaurant The Crooked Cue sur Bloor Ouest, cité dans le communiqué de presse du ministre des Transports.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur