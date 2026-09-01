Appel d’offres pour détruire les pistes cyclables de Yonge, Bloor et University

Le gouvernement provincial vient de lancer un appel d’offres afin de rétablir des voies réservées aux véhicules motorisés qui avaient été supprimées au profit de pistes cyclables sur les grandes artères Yonge, Bloor, University, Queen’s Park et Avenue Road à Toronto.

Il y a deux semaines, la Cour d’appel de l’Ontario a renversé le verdict de l’été dernier du juge Paul Schabas de la Cour supérieure, qui considérait que la volonté du gouvernement de détruite des pistes cyclables bafouait un droit constitutionnel à «la vie et la sécurité de la personne».

La plupart des analystes prédisaient que cette notion allait être déboutée en Cour d’appel.

La Cour d’appel a estimé à l’unanimité que les décisions relatives à l’aménagement des voies publiques relevaient de la politique de l’Assemblée législative élue, et non des tribunaux.

Ingérence

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, y voit plutôt une ingérence indue de la Province dans les affaires municipales. Elle exhorte le premier ministre Doug Ford à se concentrer plutôt sur l’impact de la guerre commerciale canado-américaine.