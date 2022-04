Jean-Paul Daoust est toujours d’actualité

Le français et l’anglais s’emmêlent

Dans un court texte intitulé L’ange olympique, l’auteur mêle le français et l’anglais, une technique qui revient souvent ailleurs dans le recueil.

Voici ce que ça donne: «Mon cœur fait son commercial. And death is running to catch us. Mais mon coeur se démène gagne enfin sa médaillé d’or. It’s him. L’ange olympique qui rend ma peau idolâtre.»

Et puis, il y a ces anges du béton qui «Terrorisent le chic / Protègent leur cœur / Dans l’alcool / La drogue / Le sexe».

Avant Jean-Paul Daoust, les éditeurs publiaient plus souvent des textes où on retrouvait des «lui et elle». Plus maintenant. «Cet amour-là est génial / Lui et Lui le savent […] Ce hasard où le destin fait un clin d’œil / Entre Lui et Lui.»

Bars et parcs de drague

Le poète connaît le tabac, comme on dit. Il fait écho aux lieux de dragues, notamment les «bars inutiles» et les «parcs indifférents», quand ce n’est pas « L’amour aux douches » ou le sauna « des corps saturés ».