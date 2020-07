Le queer peut influer sur toutes les logiques sociales qui régissent «nos fuckin vies»

Ce treizième roman de l’écrivaine québécoise, paru en 1978, «expose, par l’entremise des personnages de femmes non hétérosexuelles qui le composent, plusieurs subjectivités lesbiennes queer. Celles-ci sont marquées par la solidarité et l’inclusion dans une longue lignée de femmes, sorte de matrilignage, par le désir et le bonheur de vivre ensemble malgré certains aléas, et par une reconnaissance mutuelle de chacune et bénéfique à toutes.»

Xavier Dolan

Florian Grandena et Pascal Gagné, de l’Université d’Ottawa, analysent l’œuvre du cinéaste Xavier Dolan qui, en passant, a refusé la Queer Palm du Festival de Cannes en 2012 pour son troisième film de fiction, Laurence Anyways, sous prétexte qu’il s’agissait d’une récompense ghettoïsante et ostracisante.

Les auteurs écrivent que, «dans l’ensemble, Xavier Dolan prend certes des risques, mais qui demeurent calculés. Fils prodige du septième art, fils prodigue des homos, en quête de reconnaissance et de distinction, Dolan retournera toujours chez les queers pour s’inspirer. Le cinéma de Dolan, c’est déjà un classique.»

Subversif

Les codirecteurs Isabelle Boisclair, Pierre-Luc Landry et Guillaume Girard soulignent qu’une œuvre queer «met en avant et valorise, tant par le fond que par la forme, la multitude, les singularités donc les différences, tout en récusant la pensée catégorielle et les hiérarchies qu’elle institue».

En choisissant de les renverser, le queer a le potentiel d’influer sur toutes les logiques sociales qui régissent «nos fuckin vies».