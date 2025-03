James Patterson: thriller complexe et compliqué

James Patterson est l’auteur de thrillers le plus lu au monde, avec au-delà de 300 millions de livres vendus. Après 20 enquêtes du Women’s Murder Club, il nous livre 21e anniversaire, un thriller où les jurés auront à discerner le vrai meurtrier à travers un écran de mensonges entourant un père et son fils.

Lorsqu’une mère désemparée demande à Cindy Thomas, journaliste au San Francisco Chronicle, d’enquêter sur la disparition de sa fille Tara et de sa petite-fille Lorrie, Cindy fait immédiatement appel au sergent Lindsay Boxer du San Francisco Police Department, à Claire Washburn, médecin légiste, et à l’assistante du procureur Yuki Castellano.

Ces quatre femmes forment le Women’s Murder Club.

119 chapitres

21e anniversaire comprend 119 chapitre. Cela donne à la lecture un rythme, un ton saccadé, qui nous tient en haleine. Il ne faut pas plus de quelques chapitres pour découvrir le meurtre de la petite Lorrie, puis celui de sa mère Tara, juste avant son 21e anniversaire.

Le principal suspect est le mari de Tara, Lucas Burke. Ce prof d’anglais dans une école secondaire dépeint Tara comme une épouse volage et non comme une personne disparue. Est-ce un cas tragique de violence domestique? C’est plus complexe, car une troisième victime s’ajoute à Lorrie et Tara: la jeune maîtresse de Lucas.