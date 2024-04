James Patterson : justiciers infatigables vs policiers redoutables

Dans son enquête sur la folie meurtrière qui touche Frisco (San Francisco), Los Angeles, Chicago, Houston et San Antonio, la police découvre un lien vers le jeu vidéo Cibles mouvantes, où les adeptes tuent des cibles fictives. Est-on en présence de psychopathes qui s’entraînent à tirer sur des cibles vivantes…?

Guerre à la drogue

James Patterson décrit un univers où des tireurs d’élite se sont donné comme mission de débarrasser les États-Unis de la drogue. Face à un déferlement de tirs erratiques, la peur tout comme la fascination galvanise le pays.

On assiste à une appréciation grandissante de l’opinion publique pour ce qu’il est convenu d’appeler «une nouvelle guerre à la drogue». Les justiciers qui éliminent les trafiquants manifestent un amour pour la violence; tirer une balle en pleine tête procure un frisson, un plaisir indescriptible.

Au fur et à mesure que le nombre de victimes augmente, la population se demande si les justiciers ne sont pas plus nombreux que la police, mieux organisés, voire plus intelligents. Cela n’empêche pas Boxer de chercher sans relâche le chaînon manquant, l’anomalie subtile, le lien au-delà d’une corrélation évidente entre victimes et vendeurs de drogues.

Morts suspectes à l’hôpital

Parallèlement à l’enquête du SFPD, l’auteur plonge le mari de Lindsay Boxer dans ce qui semble être une série de morts suspectes dans un hôpital. Un de ses très bons amis croit que son père n’est pas mort d’une crise cardiaque. Quelques-uns des 123 courts chapitres sont consacrés à cette sous-intrigue.