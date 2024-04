Isabelle Hébert : quand convenances et apparences dictent la conduite

Personnages colorés

Ce second tome démontre bien comment, dans la vie, il y a des limites à ce que nous pouvons contrôler. Dans le cas d’un prétendant, la vie lui fait peur, car il ne peut rien tenir pour acquis. De plus, comme plusieurs personnages masculins, il n’est pas à l’aise avec les émotions. «Ça me vire à l’envers.»

Dans ce roman qui conclut la duologie et la saga entourant les Senécal, Isabelle Hébert jongle à merveille avec réalité et fiction en campant des personnages colorés et en faisant ressortir autant leurs forces que leurs faiblesses.