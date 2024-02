Insécurité linguistique: l’accent parfait n’existe pas en francophonie

Cacher son identité francophone

Craindre de parler sa langue ou de faire entendre son accent en public est causée par la présence d’une norme, explique Annette Boudreau.

Par exemple, il y a des années, la sociolinguiste travaillait sur une nouvelle recherche et elle est allée observer les interactions entre les travailleurs d’un centre d’appel et les clients qui souhaitent réserver une chambre dans un hôtel de luxe au Nouveau-Brunswick.

Face à la pression de la journée, une employée se trompe et tutoie l’individu, «puis la personne au bout du fil, elle dit passe-moi une vraie francophone».

«Puis elle nous a dit: “ça m’a tellement blessée que j’ai décidé de changer mon identité”». Elle a décidé de devenir anglophone. Elle disait: «Hi my name is […] can I help you? I am learning French, if you want, you can help me», raconte l’autrice.

À partir de ce moment, les clients complimentaient son français, ce qui lui a permis de se protéger et d’éviter les commentaires négatifs, rapporte Mme Boudreau.