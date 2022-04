Une chanson de 1755 au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

La chanson de 1755 toujours aussi populaire

En concert, des spectateurs de toutes les générations continuent à chanter les paroles de cette chanson.

«On est des gars chanceux. Le monde nous appelle encore pour des spectacles. Juste dans la dernière semaine, on a eu deux autres demandes pour cet été.»

Le groupe 1755 donnera une demi-douzaine de concerts au cours des prochains mois. Lors du gala de l’Association de la musique de la côte Est (AMCE), le 5 mai, Émilie Landry et Lisa LeBlanc se joindront au groupe pour interpréter la pièce intronisée.

L’Acadie de la modernité

Originaire de Bouctouche au centre est du Nouveau-Brunswick, et décédé le 30 mai 2005 à l’âge de 59 ans, Gérald Leblanc est un poète, un auteur et un parolier qui a beaucoup influencé la vie culturelle acadienne.

En plus de 1755, des groupes et artistes tels qu’Idée du Nord et Marie-Jo Thério ont interprété ses chansons. En tant qu’écrivain, il a publié une quinzaine de recueils de poésie et a également contribué à des textes de théâtre, des traductions, des textes radiophoniques et des anthologies.