Innover et entreprendre: deux mots d’avenir pour la jeunesse

Elle évoque «beaucoup de partage et d’expérience» nécessaire pour pouvoir devenir entrepreneur. En tant qu’hygiéniste dentaire à temps partiel, elle se consacre à sa création de contenus en fin de semaine et le week-end. «Tu peux faire n’importe quoi si le soir et le week-end tu travailles fort et si tu travailles fort… Quelque chose va venir!»

Une sécurité et information financière nécessaire

«Les chiffres ne sont qu’une traduction de nos rêves…» Ce sont les mots employés par Fayza Abdallaoui pour rassurer la jeunesse. «Il ne faut pas s’inquiéter des maths», il faut «se connecter avec l’information», «bien calculer et bien budgéter» et surtout s’assurer de la «sécurité financière» du projet.

L’entrepreneure rappelle également que l’intrapreneuriat existe. « On peut créer et recréer» dans une entreprise qui existe déjà, et qui est déjà «en stabilité financière». C’est un moyen de s’assurer contre le risque.

Une dimension sociale et environnementale à prendre en compte

Face au changement climatique, l’élément primordial pour Guy Cormier est avant tout d’«intégrer l’impact sur la planète et sur la dimension sociale au coeur de la réflexion».