Information: les réseaux sociaux dépassent la télévision, sauf chez les francophones

Les francophones du Canada font plus confiance aux nouvelles que les anglophones et utilisent moins les réseaux sociaux pour s’informer. Malgré cela, une enquête annuelle sur les habitudes de consommation de l’information identifie pour la première fois les réseaux sociaux comme la principale source de nouvelles au pays.

Depuis 2016, l’Institut Reuters de journalisme de l’Université d’Oxford pilote le Digital News Report, un sondage mené dans 48 pays.

Les réseaux montent

L’équipe qui analyse les données canadiennes note qu’au Canada comme à l’international, les réseaux sociaux «sont la source d’information sur l’actualité utilisée par le plus grand nombre de répondants».

Au Canada, 53% indiquent avoir utilisé les réseaux sociaux pour s’informer, une hausse de 9 points de pourcentage par rapport à 2025. La télévision glisse en deuxième place, avec 49% d’utilisation, une baisse de 4 points.

Les francophones n’ont pas encore entièrement fait cette transition. Le petit écran reste la source d’information la plus utilisée à 55%, alors que les réseaux sociaux sont tout de même passés de 39 à 47%.