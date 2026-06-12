Inquiétudes sur l’IA, interdiction des réseaux sociaux, opposition au TGV

Cette semaine dans l’actualité politique fédérale: la stratégie en matière d’IA inquiète; vers une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans; manifestation contre le TGV Alto; de la latitude pour autoriser les pesticides; plus de régions francophones en Alberta. Et, parlant de l’Alberta, Pierre Poilievre appelle à l’unité nationale.

La stratégie fédérale en matière d’IA inquiète le milieu culturel

La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) s’est inquiétée par voie de communiqué de l’absence de protections claires du droit d’auteur dans la stratégie fédérale L’IA pour tous, dévoilée la semaine dernière par le premier ministre Mark Carney et le ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, Evan Solomon.

La FCCF juge que les mécanismes de soutien aux organismes culturels sans but lucratif sont insuffisamment définis. Elle rappelle que la souveraineté numérique doit inclure la protection et la visibilité des contenus culturels francophones.

Autres réactions : La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) a aussi estimé par communiqué que le plan fédéral néglige la souveraineté culturelle et le droit d’auteur. Elle demande au gouvernement de protéger ce droit, d’imposer davantage de transparence sur les données d’entraînement des IA et de favoriser un modèle fondé sur l’autorisation et la rémunération des créateurs pour l’utilisation de leurs œuvres.

Un projet de loi restreint l’accès aux médias sociaux aux moins de 16 ans

Le 10 juin, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, a déposé le projet de loi C-34 sur la sécurité numérique. Celui-ci vise à renforcer la sécurité des jeunes en ligne en fixant à 16 ans l’âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux.