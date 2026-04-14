Les jeunes, l’IA et les réseaux sociaux au cœur des débats du congrès libéral

Lors du congrès du Parti libéral du Canada, qui s’est majoritairement déroulé en anglais à Montréal du 9 au 11 avril, les débats les plus marquants entre les membres ont porté sur la restriction de l’accès à l’intelligence artificielle pour les jeunes et leur protection sur les réseaux sociaux.

Le Congrès libéral a accueilli plus de 4500 membres, selon l’organisation du parti. Bien que l’évènement se soit déroulé à Montréal, au Québec, la plupart des membres et des bénévoles parlaient uniquement anglais. La majorité des discussions et panels se sont tenus dans cette langue. La traduction simultanée était toutefois accessible aux membres dans les deux langues.

Les exceptions sont survenues lors du panel sur la protection de la culture et de la langue française et lorsque des députés plus connus pour défendre la francophonie se sont exprimés, comme Mona Fortier, Steven MacKinnon, Ginette Lavack et Guillaume Deschênes-Thériault.

Votes sur les politiques du parti

Les votes sur les politiques du parti ont créé les moments forts du congrès, samedi matin.

Des propositions qui concernaient la réforme du mode de scrutin et l’encadrement de l’utilisation de la disposition de dérogation de la constitution ont été rejetées.