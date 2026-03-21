L’heure de gloire du balado

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Pierre Poilievre et Joe Rogan. Photo: X
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Publié 21/03/2026 par François Bergeron

Pierre Poilievre a jasé pendant plus de deux heures avec Joe Rogan dans son studio d’Austin au Texas la semaine dernière. C’est considéré comme une étape importante de son parcours politique, et les rétroactions sont plutôt positives pour le chef conservateur canadien.

Aux États-Unis et dans le reste de l’anglosphère, peut-être même aussi au Canada, ceux qui se sont demandé «c’est qui celui-là?» faisaient allusion au politicien en complet-cravate bleu, pas à l’animateur en t-shirt du balado le plus populaire au monde, avec une dizaine de millions d’auditeurs par épisode sur Spotify et YouTube.

Complotiste

Avant même d’avoir écouté la conversation, des chroniqueurs effarouchés ont rapporté que Pierre Poilievre prenait un risque en s’associant ainsi à une telle personnalité «controversée», «masculiniste», «trumpiste», «complotiste», qui aurait aidé à propager de la «désinformation» sur la covid ou sur les changements climatiques…

Foutaises.

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Joe Rogan est issu du milieu des arts martiaux, et il en a le physique. Il réalise chaque semaine quatre entrevues de plus de deux heures, avec des personnalités de tous les milieux: politique, sciences, musique, cinéma, etc.

Sa plus grande qualité est la curiosité. Oui, il arrive qu’il pose une question impertinente, ou que certains de ses invités soient controversés ou originaux. C’est un avantage, pas une tare.

«Complotiste» est devenu une insulte insignifiante souvent lancée à des gens qui ont fait des recherches sérieuses et qui ont un point de vue digne d’intérêt, mais minoritaire. Les journalistes qui ont tout de suite apposé cette étiquette à Joe Rogan discréditent la profession et sont responsables de la méfiance croissante des citoyens envers les médias traditionnels.

Il y a évidemment de vrais complotistes qui croient à des trucs vraiment bizarres… Mais il y a aussi de vrais complots (bonjour Jeffrey Epstein) et de vraies informations qui sont bloquées ou sous-estimées (sur les changements climatiques, justement, ou sur les finances publiques, les guerres et d’autres activités de nos gouvernements, qui sont les champions de la désinformation).

Bref, merci Joe Rogan, et bravo Pierre Poilievre d’avoir enfin accepté son invitation.

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Triggernometry

Le chef du Parti conservateur du Canada était aussi interviewé récemment par Konstantin Kisin et Francis Foster dans le cadre de leur excellent balado Triggernometry (britannique).

Pour acquérir ses lettres de noblesse sur la scène internationale, il manque encore à Pierre Poilievre une participation au sommet de l’Alliance for Responsible Citizenship, le «Davos» annuel de la droite.

La pointe de l’iceberg

Le balado est devenu un nouveau média diablement intéressant. Plusieurs journaux, magazines, radios et télévisions ont ajouté cette plateforme de discussion à leur offre. D’anciens chroniqueurs vedettes de médias traditionnels, des écrivains et des artistes, et même d’anciens politiciens, ont adopté ce moyen de rester en contact avec le public.

Ceux que je connais ne représentent encore que la pointe de l’iceberg. Néanmoins, outre The Joe Rogan Experience et Triggernometry mentionnés plus haut, voici déjà une dizaine de recommandations:

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L’excellent média canadien d’analyse politique The Hub offre presque autant d’articles écrits que de vidéos de conversations entre ses éditeurs et divers experts.

C’est aussi la formule des magazines britanniques Sp!ked et Unherd.

Chez les libertariens américains, qui comptent parmi les critiques les plus efficaces du trumpisme, le magazine Reason (fondé en 1968) inclut maintenant une série de balados.

John Stossel, anciennement d’ABC, de Fox News et de Reason, est maintenant à son compte avec Stossel TV. Il privilégie encore le format reportage, mais entrecoupé d’entrevues en studio, souvent avec des interlocuteurs rébarbatifs, et presque toujours pour abattre des mythes et des idées reçues sur les politiques publiques.

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Ex-premier ministre

Beaucoup d’ex-politiciens sont régulièrement invités à commenter l’actualité à la télévision. Peu d’entre eux s’y plaisent au point de lancer leur propre émission.

C’est le cas de l’ex-premier ministre australien John Anderson, qui jase avec d’autres politiciens, divers experts des politiques publiques, journalistes et célébrités, dans un cadre minimaliste.

Encore plus loin des lumières et des effets spéciaux (deux chaises et une table dans un studio noir), on trouve Uncommon Knowledge, les entrevues pédagogiques de Peter Robinson, de la Hoover Institution, avec des experts qui mériteraient d’être mieux connus du grand public. C’est le cas de l’économiste Thomas Sowell, qu’il recevait récemment à son émission pour une 21e fois!

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Musique

Les balados consacrés aux arts, notamment à la musique, sont sans doute encore plus nombreux que ceux qui s’intéressent à la politique et aux grands enjeux modernes.

J’apprécie surtout celui du musicien et producteur Rick Beato, peut-être parce qu’il est de ma génération et vibre au même rock classique.

J’ai lu récemment que c’est le blogueur (vlogueur? baladeur?) musical le plus populaire au monde. Le Joe Rogan de la musique!

C’est le spécialiste des listes des 20 meilleurs albums rock de tous les temps, 20 meilleurs riffs de guitare, 20 meilleures intros à la batterie, etc. Les plus grands musiciens l’accueillent dans leur studio ou visitent le sien.

La semaine dernière, il racontait n’avoir jamais reçu autant de demandes spéciales de ses abonnés qu’au sujet du duo québécois Angine de Poitrine!

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En français

J’ai gardé le meilleur pour la fin: trois balados francophones de haut calibre, deux québécois et un français. Encore là, de l’univers des balados francophones, je ne connais que la pointe de l’iceberg, surtout du côté de la France. Mes excuses d’avance si j’omets de mentionner votre balado préféré.

Stéphan Bureau, anciennement de Radio-Canada, mène avec succès une carrière de chroniqueur indépendant au Québec et en France. Il anime son balado Contact et, à Télé-Québec, l’émission Une époque formidable.

Merveilleuse découverte des derniers mois pour moi: le balado Il reste du monde, de Rémi Villemure, qui est l’un des plus jeunes animateurs de Qub Radio, en compagnie des Mario Dumont, Richard Martineau, Benoit Dutrizac et autres personnalités de Québecor. Il ira loin!

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On ne peut pas s’empêcher de penser, en l’écoutant, que les ragots sur l’inculture de nos jeunes sont complètement faux: que de la curiosité, de la connaissance et de l’intelligence ici.

Mon dernier balado digne de mention est français… et bien sûr il porte un titre anglais: Legend, de Guillaume Pley. Ce jeune intervieweur, toujours souriant, s’intéresse à tout et invite des experts ou des personnalités de tous les domaines et de toutes les orientations politiques et philosophiques.

Bonne écoute de toutes ces conversations fascinantes!

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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