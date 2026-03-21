L’heure de gloire du balado

Pierre Poilievre a jasé pendant plus de deux heures avec Joe Rogan dans son studio d’Austin au Texas la semaine dernière. C’est considéré comme une étape importante de son parcours politique, et les rétroactions sont plutôt positives pour le chef conservateur canadien.

Aux États-Unis et dans le reste de l’anglosphère, peut-être même aussi au Canada, ceux qui se sont demandé «c’est qui celui-là?» faisaient allusion au politicien en complet-cravate bleu, pas à l’animateur en t-shirt du balado le plus populaire au monde, avec une dizaine de millions d’auditeurs par épisode sur Spotify et YouTube.

Complotiste

Avant même d’avoir écouté la conversation, des chroniqueurs effarouchés ont rapporté que Pierre Poilievre prenait un risque en s’associant ainsi à une telle personnalité «controversée», «masculiniste», «trumpiste», «complotiste», qui aurait aidé à propager de la «désinformation» sur la covid ou sur les changements climatiques…

Foutaises.