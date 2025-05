Frénésies post-modernes

• les mesures «extrêmes» (en rétrospective) de distanciation et de confinement pour juguler la pandémie de covid;

• la propagande trans moussant le changement de sexe chez les adolescents, de plus en plus contestée par les parents et les experts de la santé… là aussi, pourtant, dans un contexte de régression générale de l’homophobie;

• l’alarmisme pseudo-scientifique face aux changements climatiques (la psychose la plus résiliente jusqu’à maintenant, quoique battue en brèche elle aussi).

Explosives et totalitaires

Je répète que je préfère «frénésies» à «folies» pour chacun de ces exemples, car ces croisades partent de bonnes intentions et s’attaquent initialement à de vrais problèmes.

Toutes ces controverses ont été explosives. On «découvre» tout à coup un scandale ou un danger, pourtant présent depuis longtemps. On s’énerve et on arrache sa chemise pendant quelques mois. Puis, ennuyé, sans que rien n’ait changé, on passe à une nouvelle cause plus stimulante, comme un drogué à la recherche d’une nouvelle dose.