Importance des minous parmi nous

Ronronnement

Dans Bisbille à Rosemonthill, Mafilda interdit à son mari de fumer la pipe car cela empoisonne Platonne, une chatte siamoise transgenre. Pas question de «pomper sa pipe». Y voyez-vous un double sens? Quant à Platonne, elle se pourlèche de foie de Périgord prélevé de la réserve du mari.

La nouvelle Tétée salvatrice commence par un accouchement. La narratrice se plaint d’avoir maintenant des varices et vergetures. Le bébé ne fait pas ses nuits, alors elle non plus. Impatiente, la mère se venge à coups de pieds sur le chat. «Je ne sais pas pourquoi je ne m’en suis pas contentée. Il ne m’aurait pas déformé les hanches, lui.»

Suzanne Myre entrecoupe parfois une nouvelle de recommandations sur les bienfaits d’avoir un chat. On y apprend que leur présence augmente notre espérance de vie et chasse les mauvais esprits dans une maison. «Il paraît que le ronronnement du chat réduit le stress et apaise le rythme cardiaque.» On rencontre même le chat Bonbon qui est doué pour abaisser la pression sanguine.

Lectorat féminin

L’auteure glisse aussi quelques remarques sur l’écriture. Elle signale que la nouvelle correspond à une manière nerveuse de s’exprimer. Myre note que recevoir un prix et un chèque constitue «un certificat de santé littéraire». Elle est d’avis que la présence d’un chat dans un texte est de nature à séduire un éventuel lectorat féminin.

Enfin, l’auteure rappelle que Michel Lord (anciennement de l’Université de Toronto) «a passé sa vie à étudier et louanger le style de la nouvelle».