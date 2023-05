À la recherche de chats dans onze pays

Sanctuaires de chats en Californie

Une note dans le coin d’une photo du chat Porter souligne que The Cat House on the Kings est le plus grand sanctuaire dédié à la cause féline en Californie. Il s’étend sur 12 acres où plus de 900 chats cohabitent librement.

Geneviève LeSieur a parcouru 142 826 kilomètres, a pris au-delà de 25 000 photos et en publie un peu plus de 600. Plusieurs ne montrent pas d’animaux, plutôt leur environnement: ruelles, parcs, cafés, médinas, sites historiques et paysages spectaculaires.

Une cinquantaine de chats ont droit à une courte présentation. Dans la section sur le Maroc, nous faisons la connaissance de Ziad en ces termes: «À travers les antiquités et les objets d’art, on trouve toutes sortes de petits trésors, certains plus espiègles que d’autres. Ziad est passé devant moi comme une fusée. Mais j’ai réussi à le devancer et, à son expression, la surprise était totale. On dit de lui qu’il est un véritable caméléon.»

Des chats canadiens en Égypte

Dans le cas de l’Égypte, le nom de quelques chats attire l’attention du lectorat canadien: Alberta, New, Nunavut, Yukon et Prince-Édouard. Ils habitent le somptueux palais d’une ancienne princesse et sont aux bons soins de l’ambassadeur du Canada en Égypte et de sa famille.

Au Japon, «l’amour des chats est sans bornes». LeSieur écrit que les ruelles de Tokyo ne sont pas sans rappeler celles de Limoilou, avec leurs pots de fleurs colorés, une végétation florissante, de nombreux vélos, des escaliers en colimaçon… et des chats.