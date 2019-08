«Il ne faut pas jeter le manche après la cognée»

Un auteur latin ancien, Sénèque, décédé en 65, a écrit: Et post malam segetem serendum est, ce qui veut dire: Après une mauvaise récolte, il faut semer encore. Ce qui se traduit par un autre proverbe: Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, remettez-le encore et puis recommencez. On ne saurait être plus pratique.

Le manche

On remarquera au passage que le mot manche est employé ici au masculin. Il provient du latin manicus (manche, poignée). Le latin est à l’origine de nombreux mots ou expressions de la langue française, que l’on a tendance a remplacer en France par des anglicismes (email au lieu de courriel, par exemple).

On a ainsi le manche d’un outil, d’un instrument aratoire, d’un instrument de musique à cordes, d’un ustensile de cuisine: le manche d’un marteau, d’une pelle ou d’un râteau, d’un poêle à frire, en bois, en métal ou en plastique.

La manche

Au féminin, le même mot désigne tout autre chose. C’est une partie ou pièce d’un vêtement qui recouvre les bras en totalité ou en partie seulement.

Mais ce peut-être aussi un dispositif technique, comme une manche à air qui donne la direction du vent. Il existait et il existe encore des manches à eau pour faire le plein des locomotives à vapeur.