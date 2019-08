Quand des proverbes nous réservent des surprises

«Les Grecs déclaraient infâme tout citoyen ruiné par de folles dépenses. Chez les Romains, la prodigalité était punie par l’exposition publique. On conduisait les dissipateurs sur une estrade dressée au milieu de la cité et là on les abandonnait à la risée du peuple.» (La France pittoresque)

Le contraire



Si les origines précises de ce proverbe sur l’avarice sont obscures, il n’en est que plus surprenant de découvrir qu’il existe un autre proverbe qui dit exactement le contraire: «Tel père, tel fils.»

Il est rare que deux proverbes se contredisent aussi radicalement, car ils sont généralement l’expression condensée d’expériences ou d’interventions sociales cumulatives.

Mais une exception est possible, car les relations père-fils sont d’ordre familial, personnel. Les comportements paternels peuvent donc varier d’une famille à une autre, d’un père à un autre. Il n’y a donc pas de comportement social général, mais des comportements particuliers variables et contradictoires éventuellement.

L’opposition entre ces proverbes est donc factice, et l’utilisation de ces proverbes demande réflexion. Nous avions souvent souligné dans L’Express l’influence artistique paternelle et plus rarement maternelle, sur la carrière artistique d’un enfant issu de la famille.

Vérités

«Des vérités pratiques dictées… par l’expérience et le bon sens, et des résultats d’observations générales et variées sur les causes morales et leurs effets. Le proverbe est […] une vérité que l’usage met dans toutes les bouches et qui prend date.» (Charles de Méry, Histoire générale des proverbes, Paris, 1828)