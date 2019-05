Ces expressions qui font bonne figure

La personnification – figure qui consiste à doter un animal ou une chose de caractéristiques humaines

Une synecdoque – un type particulier de métonymie (procédé qui consiste à désigner une chose par une autre et où les deux termes sont dans une relation de cause à effet, de contenant à contenu, de l’artiste et de son œuvre, de la ville et de ses habitants etc.). Elle sert surtout à exprimer la partie pour le tout, l’espèce pour le genre, la matière pour l’objet ou le concret pour l’abstrait.

Une synesthésie – une expression qui met ensemble plusieurs perceptions sensorielles différentes (la vue et le toucher, l’ouïe et le goût, etc.)

Les réponses

Voici les réponses pour que vous puissiez calculer vos résultats: 1. comparaison; 2. hyperbole; 3. accumulation; 4. gradation; 5. allégorie; 6. anaphore; 7. parallélisme; 8. euphémisme; 9. litote; 10. oxymore; 11. chiasme; 12. ellipse; 13. synesthésie; 14. synecdoque; 15. métaphore

Ressources additionnelles

Si vous voulez en savoir plus long sur les figures de style, voici quelques ressources qui pourraient vous intéresser: