L’histoire de l’Ontario français en BD: temps et espace éclatés

La bande dessinée a un public plus jeune qui ne connaît pas toujours l’histoire de sa communauté. Le Réseau du patrimoine franco-ontarien y remédie en publiant Éclatemps! Histoires francos en Ontario.

C’est Body Ngoy qui a eu l’idée originale de cet album, mais c’est Félix Saint-Denis qui a fait la recherche et qui en a écrit le scénario. Les illustrations sont de Hicham Absa. Dans la version audio-visuelle, Brian St-Pierre signe la musique.

De 1610 à nos jours

L’histoire de l’Ontario français est racontée de 1610 à nos jours. C’est ce que j’ai fait en publiant L’Ontario français, quatre siècles d’histoire (David, 2013).

Mes quelque 200 pages de recherche détaillée ont été résumées ici en une quarantaine où cinq jeunes explorateurs aux origines diverses plongent dans le feu de l’action à travers le temps et l’espace.

Liza, de Hearst, a une mère canadienne-française et un père portugais. Stevie, de Windsor, a père irlandais et une mère canadienne-française. Micha, de Sudbury, a un père africain et une mère antillaise. Sam, Ottawa, a des grands-parents vietnamiens. Évelyne, Welland, a des origines française et amérindienne. Félix, de Chute-à-Blondeau, agit comme chef d’orchestre.

Personnages historiques fascinants

De la colonie de 1701 à Windsor jusqu’au Jeudi noir de 2018, en passant par le moulin à scie de Hawkesbury, les incendies dans le Nord en 1911, 1916 et 1922, le Règlement 17 en 1912 et la crise scolaire de Penetanguishene en 1979, nos jeunes explorateurs font la rencontre de personnages fascinants qui leur viennent en aide non seulement pour revivre des pans d’histoire, mais également pour découvrir les valeurs précieuses qui unissent tous les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.