Haïti: un nouveau hub économique pour la croissance durable de l’écosystème haïtien

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La plateforme HEN, sur ordinateur et dans son application pour téléphone: une carte en direct des membres de l’écosystème haïtien, en Haïti, dans la diaspora et à l’international. Photos: HEN hen-network.fr
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Publié 27/10/2026 par Annik Chalifour

Haitian Economic Network (HEN) est une nouvelle plateforme en ligne ayant pour ambition de devenir le hub économique de l’écosystème haïtien. L’inscription est gratuite et multilingue en français, en anglais, en espagnol et en créole haïtien.

HEN réunit au même endroit les entrepreneurs, les professionnels, les étudiants, les investisseurs, les entreprises, les associations et les institutions qui contribuent au développement économique d’Haïti, en Haïti et dans la diaspora, ainsi que tous les acteurs internationaux souhaitant travailler avec cet écosystème.

«HEN a trois missions: rendre visible, relier et ouvrir», explique le PDG fondateur Christopher Joseph.

«Rendre visibles des talents, des entrepreneurs et des réussites haïtiennes qui restent trop souvent invisibles, afin que la jeunesse puisse s’identifier à des modèles concrets.»

«Relier les membres entre eux: on peut créer son profil, trouver des associés ou des partenaires, rencontrer des investisseurs de la communauté, recruter, trouver un emploi ou être accompagné par un mentor.»

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«Ouvrir des portes, en Haïti comme à l’international, en faisant connaître son organisation, ses événements et ses appels à projets auprès de nouveaux marchés et de nouveaux partenaires.»

Christopher Joseph.

Christopher Joseph, d’origine haïtienne, est né et vit en France. Il détient une expérience de plus de 10 ans dans l’administration des ventes auprès de l’entreprise de services du numérique Davidson Consulting.

En 2025, il crée la société Kiskeya Leveling, propriétaire de la marque et de la plateforme Haitian Economic Network (HEN), dont la mission consiste à accompagner les petites entreprises dans la gestion de leurs commandes et leur facturation, ainsi que dans l’optimisation de leurs processus visant à améliorer leur trésorerie.

131 profils, 11 pays

Au 23 octobre 2026, HEN compte 131 profils dans 11 pays, dont 59 en France et 53 en Haïti. HEN échange avec plusieurs associations et institutions de la diaspora, en France et à l’international.

Pilotée depuis l’Île-de-France, HEN est accessible partout dans le monde. Sa priorité est de rassembler les Haïtiens, où qu’ils se trouvent: en Haïti, dans la diaspora en France, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique ou ailleurs.

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L’objectif est que chaque talent, entrepreneur, professionnel ou organisation haïtienne puisse se faire connaître, créer des liens et saisir des opportunités, quel que soit son pays de résidence, indique Christopher Joseph.

Nous visons à inspirer confiance à nos membres. Ainsi pour accéder à certaines fonctionnalités sensibles de la plateforme, les utilisateurs peuvent procéder à une vérification de leur identité via Stripe Identity, précise Christopher Joseph.

Cet objectif de fiabilité est au cœur de notre démarche: il doit permettre de créer un environnement plus sûr pour les échanges professionnels, les partenariats, le recrutement et les opportunités d’investissement, réitère-t-il.

Le réseau HEN au 23 octobre 2026: 131 membres au profil complet, dans 11 pays et territoires, principalement en France et en Haïti.

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Le réseau HEN au 23 octobre 2026: 131 membres au profil complet, dans 11 pays et territoires, principalement en France et en Haïti.

Connecter les Haïtiens, ouvrir de nouveaux marchés 

Selon Christopher Joseph, des Haïtiens réussissent partout dans le monde sans se connaître, avec des projets qui peinent à trouver un associé, un investisseur ou un débouché.

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«Je veux aider notre communauté à mieux travailler ensemble, à se connecter, à se former, à gagner en visibilité et, si possible, à ouvrir des marchés à l’international.»

Christopher Joseph porte ce projet seul, sur ses fonds propres. Les retours sont très positifs, de la part d’institutions, d’entreprises et de la communauté. Le défi est de transformer cet intérêt en actions concrètes: inscriptions, projets, rencontres et collaborations, témoigne-t-il.

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La page d’accueil de hen-network.fr: recruter, collaborer, investir, transmettre au sein de l’écosystème haïtien.

Construire des premiers projets avec des entreprises et associations

HEN aspire à se faire connaître davantage en trouvant des relais dans les communautés afin de pouvoir construire des premiers projets avec des entreprises et des associations.

Les prochaines activités de HEN incluent des rencontres en ligne régulières entre ses membres, le renforcement de la vérification d’identité afin de fortifier la confiance, le développement du mentorat et de projets portés par la communauté haïtienne avec des interlocuteurs identifiés.

L’Union Fait la Force. «HEN a été pensé pour faciliter cette Union, maintenant à nous d’y mettre la Force», de dire Christopher Joseph.

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Contact: [email protected]

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