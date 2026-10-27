Haïti: un nouveau hub économique pour la croissance durable de l’écosystème haïtien

Haitian Economic Network (HEN) est une nouvelle plateforme en ligne ayant pour ambition de devenir le hub économique de l’écosystème haïtien. L’inscription est gratuite et multilingue en français, en anglais, en espagnol et en créole haïtien.

HEN réunit au même endroit les entrepreneurs, les professionnels, les étudiants, les investisseurs, les entreprises, les associations et les institutions qui contribuent au développement économique d’Haïti, en Haïti et dans la diaspora, ainsi que tous les acteurs internationaux souhaitant travailler avec cet écosystème.

«HEN a trois missions: rendre visible, relier et ouvrir», explique le PDG fondateur Christopher Joseph.

«Rendre visibles des talents, des entrepreneurs et des réussites haïtiennes qui restent trop souvent invisibles, afin que la jeunesse puisse s’identifier à des modèles concrets.»

«Relier les membres entre eux: on peut créer son profil, trouver des associés ou des partenaires, rencontrer des investisseurs de la communauté, recruter, trouver un emploi ou être accompagné par un mentor.»