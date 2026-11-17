Le Centre de Leadership pour la Promotion de l’Entrepreneuriat en Haïti (CLIPE Haïti), basé au Cap-Haïtien, est une organisation sans but lucratif d’incubation et d’accélérateur d’entreprises dédiée aux jeunes entrepreneurs.

Ses principales activités en appui à l’entrepreneuriat jeunesse incluent la formation, le coaching, le réseautage, les espaces de travail partagés et le financement. Créée le 15 juillet 2025, CLIPE Haïti est enregistrée au ministère des Affaires Sociales depuis le 4 mai dernier.

«La mission de notre organisme consiste à former et à accompagner les jeunes entrepreneurs et les porteurs d’idées du Grand Nord d’Haïti à travers des nouveaux programmes d’incubation et d’accélérateur offrant des espaces modernes de travail pour favoriser l’innovation, la productivité et le réseautage entre professionnels haïtiens et internationaux», précise le fondateur et directeur du CLIPE Haïti, Jacquy Eustache.

Les bénéficiaires du CLIPE Haïti regroupent une diversité d’étudiants, de jeunes entrepreneurs, professionnels, travailleurs indépendants, d’entrepreneurs agricoles et de membres d’ONG.

Natif de la commune de Limbé, département du Nord, Jacquy Eustache est économiste de formation et détenteur d’une maîtrise en Entrepreneuriat et en Finance d’Entreprise. Il entreprend actuellement une deuxième maîtrise en Administration des PME et des Coopératives à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH).