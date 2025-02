GuideMoi: une solution numérique pour accompagner les immigrants

Financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), cette initiative s’inscrit dans une approche globale visant à soutenir l’installation et l’épanouissement des nouveaux arrivants.

Le Réseau en immigration francophone, à travers ses recherches sur les besoins des immigrants et l’organisation de concertations aux échelles locale et régionale, joue un rôle central dans cette dynamique d’accompagnement et d’intégration.

Vers un déploiement pancanadien?

«Nous réfléchissons actuellement aux moyens d’étendre l’application à l’échelle pancanadienne», indique Jean Claude N’da, agent de projet au RIFSCO (qui est aussi président de l’ACFO-Toronto).

«Développée en Ontario, cette initiative représente une avancée significative. Nous explorons désormais les possibilités de l’adapter afin qu’elle puisse bénéficier aux communautés francophones des autres provinces.»

Parallèlement, un travail est mené pour optimiser l’expérience utilisateur. Les retours des utilisateurs permettront d’identifier les points à améliorer et d’apporter des ajustements. L’objectif est d’offrir une version toujours plus ergonomique et intuitive, facilitant ainsi l’intégration des futurs immigrants francophones.