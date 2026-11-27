«Nous sommes là», indique le groupe WhatsApp Kanta-Yuka-Aurélie sur mon portable. Attablée devant mon petit déjeuner à l’hôtel OMO 5 en plein centre de Kyoto, je réponds immédiatement par un message et invite mes deux bons samaritains à me rejoindre à ma table.

Yuka, 17 ans, est étudiante en communication internationale et son collègue, Kanta, 20 ans, étudie la philosophie française. Tous deux se sont inscrits au Good Samaritan Club de Kyoto, une association d’étudiants bénévoles qui offrent leur service de guide. Ils partagent leur amour de la ville et pratiquent leur anglais avec des voyageurs.

Désireuse de visiter Kyoto à travers les yeux d’un local, j’avais contacté le club avant mon départ pour le Japon. Yuka et Kanta s’étaient proposés pour me faire découvrir plusieurs temples et quartiers.

La logistique des transports

7h du matin et la pluie tombe drue en cette fin du mois d’octobre. Qu’importe. La bonne humeur de mes deux jeunes guides me réchauffe le cœur, et nous voilà partis pour une journée intense d’exploration selon un planning qu’ils ont méticuleusement préparé.

Je me réjouis de me laisser porter par leur énergie et leur organisation à toute épreuve. Kyoto est une très grande ville (un peu plus d’1,5 million d’habitants en 2026 selon le World Population Review) qui s’étend sur près de 800 km2 et divisée en 11 arrondissements.