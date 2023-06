Une place de choix pour la culture japonaise à Toronto

Situé en face du musée Aga Khan à Toronto, le Japanese Canadian Cultural Centre (JCCC) vise à illustrer les différentes facettes de l’histoire et de la culture japonaise. Fondée en 1963, l’organisation à but non lucratif s’intéresse notamment aux parcours des Canadiens japonais et à leurs histoires. Cette année marque les 60 ans de l’institution.

Chaque année, plus de 210 000 visiteurs déambulent au sein de l’édifice. Différents cours sont dispensés par le JCCC, en plus d’expositions «traditionnelles». Arts martiaux (de l’aïkido au kyudo, en passant par le judo et le karaté), langue japonaise, mais aussi histoire et arts, il y en a pour tous les profils.

La force de la nature

Dans la culture japonaise, passer les 60 ans n’est pas neutre. Ce palier est synonyme de renaissance, d’un nouveau commencement. Pour ce faire, et pendant une année, une exposition met en lumière l’histoire de la communauté nippo-canadienne.

Elysha Rei est une des artistes au coeur de cette exposition. Pour l’occasion, l’artiste représente les 60 années d’existence du JCCC par 60 fleurs sur les branches d’un arbre Sakura fait de papier. Plus de 3 000 arbres Sakura ont été plantés à Toronto entre 2000 et 2012. Ces cadeaux «de la part des citoyens de Tokyo» sont aujourd’hui symbole de paix et de force.

«Représenté en papier, j’espère que ces formes délicates ont capturé la force et la résilience de la communauté nippo-canadienne, et inspireront les visiteurs à s’intéresser plus au patrimoine nikkei», explique Elysha Rei.