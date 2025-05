Guide Ulysse: contempler le Québec sans lui nuire

Troquer son empreinte carbone pour une kyrielle de circuits pédestres, voilà ce que Le Québec à pied, 50 itinéraires de rêve, offre aux amateurs de marches pèlerines, de promenades contemplatives, d’itinéraires urbains ou de longues randonnées dans l’arrière-pays.

Le collectif de ce guide Ulysse propose des itinéraires allant de 1 à 24 jours, de 4 à 478 km. La plus courte excursion couvre les lieux de culte du quartier historique et centre-ville de Montréal; la plus longue propose une exploration de la voie du Saint-Laurent, de Sainte-Luce-sur-Mer à Percé.

De 15 à 20 km par jour

Règle générale, les parcours comptent de 15 à 20 km par jour. Il est souhaitable de s’entraîner plusieurs semaines avant le départ en marchant avec un sac à dos d’un poids équivalent à celui que vous apporterez, incluant l’eau et la nourriture.

Pour tester sa capacité physique et son équipement, le guide invite à parcourir la distance entre Ottawa et Montréal, soit Le chemin des Outaouais. Ce trajet de village en village d’un côté et de l’autre de la rivière des Outaouais, frontière naturelle séparant l’Ontario et le Québec, réserve de nombreuses possibilités d’hébergement, de restauration et de ravitaillement.

Les 50 itinéraires de rêve se répartissent comme suit: 19 chemins de marche pèlerine, 6 promenades contemplatives, 10 marches urbaines et 15 longues randonnées dans l’arrière-pays. Pour chacun d’eux, le guide indique le niveau de difficulté à prévoir (sur une échelle de 1 à 5).