Geneviève Lalonde, petite-fille et héritière spirituelle de Gisèle

«Après, on leur fait réaliser que pour être une personne complète, tu as besoin de comprendre ton histoire et ton identité pour pouvoir avoir un impact sur ton milieu plus tard. Une personne qui est dévouée à l’amélioration de sa communauté doit comprendre d’où elle vient.»

Militantisme au quotidien

Selon Geneviève Lalonde, le simple fait de promouvoir la langue française en l’employant tous les jours constituerait un grand pas en avant pour la survie de la langue en Ontario. Et les grandes manifestations seraient de moins en moins nécessaires.

«Je me considère une militante de la langue française, parce que je vis ma vie en français. J’exige des services en français, j’enseigne la langue à mes élèves et je propage la culture franco-ontarienne.»

«Tu n’es pas obligé de faire un discours sur un podium pour être militant de la langue française. Si tout le monde l’était un peu, on pourrait aisément sauver les acquis qui sont encore en jeu et qui ne sont pas protégés à 100%»

«La plus grande chose sur laquelle il faut travailler, c’est de préserver nos acquis, parce qu’ils commencent à disparaître, poursuit-elle. C’est tellement facile de rentrer dans un service public et de choisir de parler en anglais, mais il faut exiger de se faire servir en français.»