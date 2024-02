Fusion nucléaire: encore des décennies, mais l’horizon se rapproche

Qui plus est, la fusion nucléaire nécessite des conditions de chaleur et de pression gigantesques, qui sont propres au cœur des étoiles: les atomes d’hydrogène fusionnent entre eux pour former de l’hélium, libérant ce faisant une immense quantité d’énergie.

Énergie illimitée et sans déchets

Mais si des armées de physiciens et d’ingénieurs y travaillent autant depuis des décennies, c’est parce que, si on y arrivait, on aurait sous la main une source d’énergie illimitée — comme le Soleil — et sans déchets —au contraire des réacteurs nucléaires actuels.

Dans une série de cinq articles publiés le 5 février dans la revue Physical Review Letters, des chercheurs de plusieurs équipes confirment ce qui avait été annoncé en conférence de presse en décembre 2022.

Soit que 192 lasers ont envoyé l’équivalent de 2,05 mégajoules d’énergie sur une capsule de la taille d’un dé à coudre contenant de l’hydrogène.

Et que la chaleur ainsi générée (150 millions de degrés) a provoqué la fusion des atomes d’hydrogène, produisant 3 mégajoules d’énergie — soit un gain net.