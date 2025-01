Francophonie: cinq projets de loi victimes de la prorogation

La prorogation du Parlement jusqu’au 24 mars, demandée par Justin Trudeau, met fin aux études des projets de loi, ce qui entraînera certainement la suppression de plusieurs qui ont un lien avec la francophonie. Voici les cinq plus importants.

Au retour des parlementaires, une motion de l’opposition pourrait permettre de reprendre les débats laissés en suspens. Mais comme tous les partis d’opposition semblent prêts à faire tomber le gouvernement, une élection pourrait être déclenchée très rapidement.

Celui qui protège le Programme de contestation judiciaire

Qu’est-ce que c’est? Le Programme de contestation judiciaire (PCJ) permet aux Canadiens d’obtenir un soutien financier devant les tribunaux pour présenter «des causes d’importance nationale liées à certains droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles et de droits de la personne».

Après de nombreuses controverses, notamment entre Québec et Ottawa, le programme a été réintroduit en 2017 et mis en œuvre en 2019.

En quoi est-ce important pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM)? La Loi sur le ministère du Patrimoine canadien contient déjà un article qui permet au ministère d’accorder un soutien financier à un organisme chargé de le distribuer, dans le cadre «de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne». Le projet de loi C-316 aurait précisé et protégé le PCJ et son financement.