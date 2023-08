Français inclusif: écrire en ne laissant personne de côté

Le recours aux doublets consiste à nommer les hommes et les femmes qui composent un groupe en employant des termes masculins et féminins côte à côte. Cette formule est courante chez les politiciens qui s’adressent, chez nous, aux Canadiens et aux Canadiennes.

Pour inclure à la fois le genre masculin et le genre féminin sans alourdir la rédaction, on peut faire appel à un formulation épicène ou neutre. Les étudiants et les étudiantes en grève deviennent le corps étudiant en grève. Le travail des enseignantes et des enseignants devient le travail du personnel enseignant.

Sept façons de faire

Quand on fait référence à l’écriture inclusive, on pense souvent aux fameuses formes tronquées qui peuvent prendre sept graphies. 1. le point: étudiant.e; 2. Le point médian: étudiant·e; 3. le tiret: étudiant-e; 4. les parenthèses: étudiant(e); 5. les crochets: étudiante[e]; 6. la barre oblique: étudiant/e; 7. la majuscule: étudiantE.

Il y a évidemment des désavantages dans l’utilisation des formes tronquées. Le masculin est presque toujours premier; le féminin semble secondaire parce qu’il est entre parenthèses ou crochets; le point médian n’a pas de touche sur les claviers standards; la majuscule peut laisser sous-entendre un ton agressif.

Grammaire pour un français inclusif comprend plus de 50 pages d’exercices et de corrigés qui nous aident à découvrir de nouvelles techniques de communication tout en approfondissant nos connaissances de la rédaction inclusive.