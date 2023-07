Forte augmentation des vols de voitures: la Police provinciale coordonne la riposte

«L’Équipe travaillera avec d’autres services de police à identifier, déstabiliser et démanteler les réseaux de crime organisé actifs dans le vol de véhicules.»

De plus, la Police provinciale et les services de police municipaux pourront demander des fonds «pour des outils, soutiens et ressources supplémentaires dont ils ont besoin dans leurs efforts de prévention et de lutte contre le vol de véhicules à l’échelon local». On parle ici de campagnes de sensibilisation et d’éducation du public, ou encore d’achat de technologie facilitant la surveillance et l’identification des véhicules volés.

Enfin, une nouvelle équipe d’aide aux poursuites judiciaires bénéficiera aussi de ce financement. Cette équipe fournira à la Police provinciale son savoir-faire en matière juridique pour la préparation et la poursuite des cas complexes.

Des «solutions musclées» sont nécessaires, selon le Procureur général Doug Downey. Tous ces investissements visent à «mettre fin à la recrudescence des vols de voitures en Ontario», et à assurer «que les criminels ne restent pas impunis».

Cibler le crime organisé

Pour sévir contre l’exportation illégale de véhicules volés et réprimer le crime violent lié aux organisations criminelles, le gouvernement de l’Ontario investit aussi 1,4 million $ sur trois ans dans le fonds pour les enquêtes dans la région du grand Toronto et la région élargie du Golden Horseshoe.