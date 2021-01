Fin du Réseau des villes francophones, mais des liens survivront

La mairesse de Cornwall, Bernadette Clément, ne jette pas non plus la pierre à la capitale québécoise. «Je comprends la décision de la Ville de Québec. On est en pleine pandémie, on ne parle pas de tourisme de la même façon actuellement. La décision ne me surprend pas. On est déçus, mais on comprend et on va espérer un retour à la normale et un retour à ce réseau.»

Projets de circuits touristiques

Sylvain Lavoie croit aussi que tout ne s’arrêtera pas avec la fin du Réseau. «C’est sûr que les membres qui ont des projets de parcours, de circuits, ils vont continuer à vouloir développer ça.»

La Ville de Lafayette confirme: le travail entamé va se poursuivre: «Le potentiel commercial et, à terme, touristique, entre tant de villes semble être une bonne raison de continuer à utiliser une certaine forme de structure, facilitant la continuité du réseautage et des échanges commerciaux», assure le maire Guillory.

«J’attends avec impatience les discussions entre les maires des villes fondatrices, ainsi que les maires des autres villes membres, pour envisager les moyens de garder cette coopération vivante et active.»

La Ville de Moncton, qui est d’ailleurs jumelée à Lafayette, est tout à fait d’accord: «Même si le réseau n’existe plus, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas continuer à travailler soit sur des dossiers touristiques, ou sur d’autres dossiers», précise Isabelle LeBlanc, directrice des communications.