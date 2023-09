Filles à marier : émotions vives et passions explosives

La romancière décrit avec force détails les préparatifs (problématique liste des invités, buffet froid, musique, etc.) et les tenues vestimentaires: Jacinthe vêtue de crêpe lilas, Léonie parée de mousseline crème, Nora drapée de soie bleu indigo piquetée de fines broderies jaunes, Pauline engoncée dans une robe de popeline vieux rose.

Madame Hart rappelle à ses filles les grandes lignes du comportement bienséant en société: formules de politesse selon l’âge et le statut de l’interlocuteur, gestes parcimonieux permis envers la gent masculine, choix du vocabulaire et des propos acceptables en privé ou en groupe, attitude de retenue et de rigueur constante.

Quotidien stéréotypé

Lors de ces bals, madame Hart porte une attention à chaque danseur tenace, à chaque geste furtif, à chaque frôlement discret, à chaque regard soutenu ou à chaque «feinte pour camoufler un réel béguin». Elle est à l’affût d’alliances correspondant au rang de ses filles.

Jusqu’à la page 238, Willibrod et Amélia Hart se vouvoient et s’adressent la parole pompeusement: «cher monsieur Hart, monsieur mon mari, chère madame Hart». L’un et l’autre gardent secret le plus longtemps possible une activité extraconjugale ayant un impact sur de futures fiançailles…

En campant solidement ses personnages, tant au niveau psychologique que sur le plan physique, la romancière transforme le quotidien stéréotypé d’une famille fortunée en une étonnante fresque d’émotions vives et de passions explosives.